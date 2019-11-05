Экономика

REGNUMREGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБКвчера в 16:00

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Налог в плюсе

Российская газета10:57

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомостивчера в 19:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:42

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАССвчера в 19:36

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новости01:06

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъвчера в 18:19

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ruвчера в 17:52
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В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
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Политика

Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы

В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Авто

Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник

Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.
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Армия и оружие

На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
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Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
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Россия обновит спутниковую систему ГЛОНАСС

Россия планирует провести в 2020 году пять запусков навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС.
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Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Армия и оружие

Россия поставит Сербии комплексы «Панцирь-С» в ближайшие месяцы

ТАСС 19:38
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Политика

Рабыня главаря ИГ аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

РЕН ТВ 10:00
Политика

В Совфеде назвали условие возвращения Украине задержанных кораблей

Киев может рассчитывать на возвращение кораблей, если признает, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, заявил в понедельник, 4 ноября, член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков.
Вечерняя Москва 00:42
Космос

Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной

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На взятке задержан первый замглавы Новотроицка

5 ноября сотрудниками ФСБ и МВД задержан с поличным при получении взятки в первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
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Политика

Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине

Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Происшествия

На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка

Российская газета 01:31
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Армия и оружие

Россия и Турция провели второе патрулирование в Сирии

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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

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Дочь Витаса выступила на шоу талантов в Китае

10-летняя дочь Витаса Алла участвует в шоу талантов в Китае с необычным номером - она продемонстрировала мастерство владения нунчаками.
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В Прикамье Оса признана самым комфортным городом

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Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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Путин ввел штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
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В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
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