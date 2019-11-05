Экономика
REGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.РБК04 ноября в 16:00
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РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки
ТАСС04 ноября в 19:36
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:57, Вашингтон
Происшествия
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru 14:45
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Происшествия
В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками
Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Армия и оружие
Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии
Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.
Пятый канал 02:00
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Экономика
ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
RT на русском 13:31
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
РИА Новости 06:28
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф крупнейшему системно значимому банку страны, не подключившемуся к Системе быстрых платежей в установленный срок.
Вести.Финанс 08:32
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Финансы
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Космос
Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор
Популярная механика 13:38
Происшествия
В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации
«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.
RT на русском 11:23
Футбол
Роналдо намерен купить португальский клуб
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
Sport24.ru 10:02
Единоборства
Нурмагомедов призвал болельщиков посетить турнир UFC в Москве
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков поддержать участников турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.
Чемпионат 14:27
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Хоккей
СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс»
За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.
АБН 08:53
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете
Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32