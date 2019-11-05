Экономика

REGNUMREGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК04 ноября в 16:00

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"Остановись, Минфин, ты не прекрасен!": Делягин нашел 14 трлн рублей у правительства, которые "не знали, куда девать"

Царьград09:41

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новостивчера в 01:06

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

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Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости04 ноября в 19:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 ноября в 23:42

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ru04 ноября в 17:52
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Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
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Локомотив — Ювентус 1:2

Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

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В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками

Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
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Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии

Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Экономика

ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
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Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
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Происшествия

Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф крупнейшему системно значимому банку страны, не подключившемуся к Системе быстрых платежей в установленный срок.
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51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
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КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
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МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор

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В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации

«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.
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Роналдо намерен купить португальский клуб

Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков поддержать участников турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.
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Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
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Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете

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