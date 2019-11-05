Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Политика Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2» Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе.

Политика Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.

Происшествия В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Общество Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Армия и оружие На американском F-18 заметили отметку о сбитом истребителе «Су» Появившаяся в Сети фотография американского истребителя F-18 дала информацию специалистам о том, что именно представленный на снимке истребитель принимал участие в уничтожении сирийского Су-22.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю после откровенных съемок Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".

Происшествия В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Политика Путин предложил замену «Википедии» Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Политика Тегеран снова сократит выполнение обязательств по ядерной сделке Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран намерен завтра (6 ноября) начать четвертый шаг сокращения обязательств по ядерной сделке.

Гаджеты Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила свою первую модель "умных" часов, получивших название Mi Watch.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Политика Бутина может получить работу в Госдуме Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что может предложить освобожденной из тюрьмы в США россиянке Марии Бутиной работу в Госдуме.

Происшествия По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.

Политика В США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Спорт Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.

Космос «Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Происшествия ФСИН проверяет красноярскую колонию после видео об издевательствах ГУФСИН России по Красноярскому краю проводит проверку после появления в сети видеоролика, в котором, как утверждается, сотрудник одной из колоний издевается над заключенным.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.