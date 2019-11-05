Экономика

REGNUMREGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать789
с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Налог в плюсе

Российская газета10:57

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новости01:06

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъвчера в 18:19

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАССвчера в 19:36

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомостивчера в 19:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:42

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ruвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда 03 ноября в 17:46
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Политика

Президент Сербии посетовал, что на покупку российских С-400 нет денег

Московский Комсомолец 17:27
Общество

«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток

РБК 09:48
Футбол

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 17:07
Политика

Путин назначил нового посла в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда России при ОБСЕ Андрея Келина послом в Великобритании.
Rambler News Service 08:33
Музыка

Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA

Культуромания 00:51
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU 05:03
Политика

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Политика

Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Футбол

Валенсия — Лилль 4:1

«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Общество

Стало известно отношение россиян к Навальному

Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Вести Подмосковья 03:10
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы

Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала умные часы Mi Watch

REGNUM 09:29
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

РИА Новости 13:20
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК 16:00
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Известия 12:24
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2»

В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.
Росбалт 13:23
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского самолета

В Якутии следователи проверят видео, на котором девушка, не имевшая необходимого допуска, управляла пассажирским самолетом Ан-24.
Сусанин 07:10
Шоу-бизнес

Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой

Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Кино

Съемки триквела «Фантастических тварей» начнутся весной 2020 года

Студия Warner Bros. планирует начать съемки третьей части «Фантастических тварей» весной следующего года в Рио-де-Жанейро.
Кinomania 11:38
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Политика

США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета 13:38
Культура

Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

RuNews24.ru 11:35
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Общество

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Lenta.ru 15:08
Происшествия

Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.
ТАСС 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное