Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Шоу-бизнес Василию Лановому стало плохо во время спектакля Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Футбол «Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Путин назначил нового посла в Великобритании Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда России при ОБСЕ Андрея Келина послом в Великобритании.

Политика Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.

Политика Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.

Общество Стало известно отношение россиян к Навальному Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.

Политика Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2» В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.

Происшествия В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского самолета В Якутии следователи проверят видео, на котором девушка, не имевшая необходимого допуска, управляла пассажирским самолетом Ан-24.

Кино Съемки триквела «Фантастических тварей» начнутся весной 2020 года Студия Warner Bros. планирует начать съемки третьей части «Фантастических тварей» весной следующего года в Рио-де-Жанейро.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Экономика Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Политика США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич» Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Общество Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.