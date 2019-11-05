Экономика

REGNUMREGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК04 ноября в 16:00

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"Остановись, Минфин, ты не прекрасен!": Делягин нашел 14 трлн рублей у правительства, которые "не знали, куда девать"

Царьград09:41

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости04 ноября в 19:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 ноября в 23:42

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАСС04 ноября в 19:36

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новостивчера в 01:06

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъ04 ноября в 18:19

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ru04 ноября в 17:52
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Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

Коммерсантъ 03:04
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Происшествия

Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела

Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.
Московский Комсомолец 05:57
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»

Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН 04 ноября в 09:26
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика

В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства

Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.
Московский Комсомолец 10:21
Политика

НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.
RT на русском 05:54
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА.
РИА Новости 09:06
Политика

Путин и Токаев встретятся в Омске

В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
РИА СуперОмск вчера в 07:18
Общество

«Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку

Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".
Вести.Хайтек 03:34
Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Футбол

Клуб Бекхэма планирует выкупить у «Зенита» Дриусси и Краневиттера

Вести.Ru 09:16
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Космос

На МКС отправят 12 бутылок французского вина

66.ru 04 ноября в 07:40
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Общество

СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard

По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Mastercard.
РБК вчера в 18:14
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Гаджеты

В России теперь можно арендовать iPhone

За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Политика

Лавров прокомментировал признание Элладской церковью ПЦУ

Глава российского МИДа Сергей Лавров в среду, 6 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом прокомментировал признание Элладской православной церковью ПЦУ.
Известия 06:23
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Шоу-бизнес

Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани

В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья вчера в 12:56
Политика

Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Общество

Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя

В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.
ТАСС 06:32
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Музыка

Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

РИА Новости 09:51
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