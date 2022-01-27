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Делягин заявил, что Россия не боится «адских санкций» США

Санкции против России, в частности, отключение от мировой платежной системы SWIFT, легко обойти.
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Такое мнение высказал депутат Государственной думы Михаил Делягин.
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Денежные средства будут уходить час в час, а не секунда в секунда в секунду, как при SWIFT.
Ежедневные Новости Владивостока
«Но этот сектор на три четверти принадлежит американцам и англичанам. То есть, это им невыгодно, почему нас от SWIFT до сих пор и не отключили», — заключил он.
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