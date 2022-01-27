Правительство Индии и Министерство электроники и информационных технологий рассматривают возможность разработки собственной операционной системы для смартфонов, которая могла бы конкурировать с Android и iOS.
Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Недавно певица Адель записала слезное обращение к поклонникам, в котором объявила, что больше половины ее команды заразилось коронавирусной инфекцией, а потому она вынуждена отменить концерты в Лас-Вегасе.