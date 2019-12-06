РПЛ

REGNUMREGNUMДемарши болельщиков на матчах РПЛ ударят по клубам

Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».
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«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

Спорт-Экспресс01:07

«Фратрия» призывает болельщиков клубов РПЛ уйти со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура

Sport.ru02:29

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

RT на русском01:34

«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте

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Фанаты «Спартака» предложили уйти с игр РПЛ из-за задержаний болельщиков

РБК01:54

«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Газета.Ru01:45

Фанаты «Спартака» призвали уходить с матчей 19-го тура РПЛ

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