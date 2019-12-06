РПЛ
REGNUMДемарши болельщиков на матчах РПЛ ударят по клубам
Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».
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Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
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Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в мире и в России
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В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Общество
В Генпрокуратуре назвали главное коррупционное нарушение чиновников
Главное коррупционное нарушение со стороны российских чиновников, которое выявляет прокуратура, — это включение недостоверных сведений в декларации о расходах и доходах.
Происшествия
Генпрокуратура проводит проверку в отношении зампрокурора Свердловской области Чуличкова
Генеральная прокуратура проводит проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.
Транспорт
С 9 декабря проезд на МЦД станет платным
С 9 декабря проезд на МЦД станет платным. Транспортные карты начнут действовать. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЦППК».
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
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В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже
В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Финансы
Курс доллара и евро увеличился
Евро вырос на 6,75 копейки, достигнув отметки в 70,82 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,06%, до 2900,89 пункта.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену
Общество
США разрешили перевезти плавучий космодром «Морской старт» в Россию
Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.
Футбол
Василий Уткин: Поддерживаю заявление «Фратрии». Это мирный во всех смыслах протест
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявление объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».
Единоборства
Президент UFC назвал условия матча-реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при которых промоутеры могут организовать ответный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Солнечный зонд "Паркер" (Parker Solar Probe) отделяет от Солнца 24 млн километров - так близко к центральной звезде нашей Солнечной системы не приближался ни один ранее созданный человеком объект.
Футбол
Трансферный бан «Челси» сокращён. Клуб сможет усилиться в январе
По итогам пересмотра дела запрет на трансферы, наложенный на английский клуб в этом году и рассчитанный на два трансферных окна, был сокращён до одного периода.
Общество
Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Футбол
Экс-тренер ФК «Урожай» ушел из клуба из-за панических атак
Специалист поделился, что ему пришлось уйти из «Урожая», потому что у него начались панические атаки.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов получил условный срок
Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно с испытательным сроком в три года за применение насилия в отношении представителя власти, передает корреспондент «Медиазоны».
Экономика
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.