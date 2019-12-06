Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».

Демарши болельщиков на матчах РПЛ ударят по клубам

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