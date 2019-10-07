Два игрока «Барселоны» были удалены во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) — Усман Дембеле и Рональд Араухо. Причем, француз покинул поле после того, как выразил недовольство красной карточкой партнера по команде.

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