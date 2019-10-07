Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДембеле может получить дисквалификацию за критику в адрес арбитра

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 6 октября
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Два игрока «Барселоны» были удалены во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) — Усман Дембеле и Рональд Араухо. Причем, француз покинул поле после того, как выразил недовольство красной карточкой партнера по команде.
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