Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДембеле не выступит в этом году из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.
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Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика задержана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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