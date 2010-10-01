Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессДембеле не выступит в этом году из-за травмы
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.
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Луис Суарес: «Врачи должны выяснить, почему Дембеле продолжает травмироваться»
Sports.ruвчера в 10:15
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