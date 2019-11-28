Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессДембеле не выступит в этом году из-за травмы
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
Общество
Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья
В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".
Гаджеты
Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров
В открытом письме, в котором компания призналась в своей неспособности преодолеть дефицит процессоров, Intel сообщила, что намерена попросить помощи у стороннего производителя.
Кино
«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых
После грандиозного успеха фильма Тодда Филлипса «Джокер» студия Warner Bros. намерена снимать больше кинокомиксов с возрастным ограничением R (restricted, ограниченный – дети до 17 лет допускаются в кинозалы только вместе со взрослыми).
Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Глава минприроды Сахалинской области подал в отставку
Министр природных ресурсов Сахалинской области Александр Романов подал в отставку.
Здоровье
Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу
Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Киберспорт
Команда Lil покинула открытые отборочные на DreamLeague Leipzig Major
Mango Tree уступила Cyberium в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Стак, в котором играют Илья Lil Ильюк, Халед sQreen Эль-Хаббаш и Расмус MISERY Филипсен, покинул квалификацию.
Гаджеты
Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10
Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
«Дочка» РЖД решила «проблему торчащих ног» для пассажиров плацкарта
Федеральная пассажирская компания — "дочка" РЖД – показала три варианта новейших плацкартных вагонов, которые будут максимально комфортными, способствующими приватности, а к тому же решат "проблему торчащих ног".
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Авто
Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АвтоВАЗ опубликован прайс-лист на LADA Vesta 2020 модельного года.
Авто
В России введен ГОСТ для классических автомобилей
Политика
МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Недвижимость
Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Политика
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
Политика
В НАТО одобрили новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Космос
Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.