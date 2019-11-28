Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДембеле не выступит в этом году из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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