Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.

Дембеле не выступит в этом году из-за травмы

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