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Sports.ruSports.ruДембеле получил травму в матче с дортмундской «Боруссией»

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«Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию» (0:0, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Вингер каталонцев Усман Дембеле получил травму в столкновении с соперником. На 26-й минуте вместо него вышел форвард Антуан Гризманн.
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