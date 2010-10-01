Лига чемпионов
Sports.ruДембеле получил травму в матче с дортмундской «Боруссией»
«Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию» (0:0, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Вингер каталонцев Усман Дембеле получил травму в столкновении с соперником. На 26-й минуте вместо него вышел форвард Антуан Гризманн.
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«Барселона» — «Боруссия»: Дембеле получил травму и не сумел доиграть матч
Спорт-Экспрессвчера в 15:48
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
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