Определился стартовый состав «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против пражской «Славии». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

Дембеле выйдет в стартовом составе «Барсы» против «Славии»

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