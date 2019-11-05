Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruДембеле выйдет в стартовом составе «Барсы» против «Славии»

Определился стартовый состав «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против пражской «Славии». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» не может забить дерзкой «Славии». Онлайн

Матч ТВ12:45

«Барселона» - «Славия»: Месси и Гризманн выйдут в стартовом составе хозяев

Soccer.ru12:03

Суарес не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ против «Славии»

Sportbox.RUвчера в 15:58

«Барселона» — «Славия»: стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru11:32

Месси с короной: стильная кофта капитана «Барселоны» перед матчем со «Славией»

Спорт-Экспресс12:51

«Барселона» — «Славия»: прямой эфир матча начнётся 5 ноября в 20:55

Чемпионат10:05

Пике пропустит матч с «Боруссией» в ЛЧ из-за перебора карточек

Sports.ru13:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика

Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы

В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Политика

«Нафтогаз» заявил, что не собирается «прощать» «Газпрому» $22 млрд

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Россия должна Киеву $22 млрд в рамках газовых споров.
Газета.Ru 12:19
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Общество

Число разрешений на такси предложили ограничить в России

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.
Известия 05:50
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Транспорт

Проезд в петербургском метро может подорожать до 60 рублей

Стоимость проезда может подорожать до 50 рублей в наземном транспорта и до 60 рублей - в метро.
Piter.tv 13:00
Политика

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Общество

Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала и Германская Демократическая Республика продолжила существование.
РИА Новости 12:31
Авто

У Toyota появился кроссовер за миллион рублей

Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен.
Motor 04:56
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

РИА Новости 12:40
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Политика

Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения

Оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах провели неудачно, заявила зампред правительства страны Татьяна Голикова "Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — цитирует ее РИА "Новости".
РЕН ТВ 03 ноября в 06:22
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Финансы

Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Экономика

Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

АБН вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Общество

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъ 08:14
Футбол

Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву

Туринский "Ювентус" прилетел в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:44
Общество

Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия

Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ 06:59
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Футбол

Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро

Спорт-Экспресс 10:59
Шоу-бизнес

СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы

Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.
Известия 07:36
Политика

Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией

Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве.
Lenta.ru 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное