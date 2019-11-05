Лига чемпионов
РИА Новости«Барселона» сыграла вничью с чешской «Славией» в матче Лиги чемпионов
"Барселона" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы F, прошедшая во вторник в Барселоне, завершилась со счетом 0:0.
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Защитник «Славии»: «Возможность сыграть на „Камп Ноу“ похожа на исполнившуюся мечту»
Спорт-Экспрессвчера в 15:42
«Барселона» не проигрывает в ЛЧ на своем поле на протяжении 34 матчей. Это рекорд турнира
Sport24.ruвчера в 17:08
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
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Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
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«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
«Лейпциг» набирает 9 очков и продолжает возглавлять квартет G. Первый матч между командами завершился победой немецкой команды со счетом 2:1. В следующем туре группового этапа ЛЧ сине-бело-голубые встретятся с «Лионом» 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Матч ТВ вчера в 14:50
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Гвардиола обвинил СМИ в искажении его слов о форварде «Ливерпуля» Мане
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о симуляции форварда «Ливерпуля» Садио Мане.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
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Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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AP: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии, передаёт Associated Press со ссылкой на источники.
RT на русском 00:57
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Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско
Тульская пресса 04 ноября в 12:57
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
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Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой
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Происшествия
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы
Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
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Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
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Около 14 пассажирских поездов застряли в пути из-за непогоды
Напомним, что поезд «Ласточка» по направлению Петрозаводск-Санкт-Петербург прибыл на Ладожский вокзал спустя 13 часов вместо положенных 5 — в 6.48.
Карелинформ 00:25
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Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
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Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
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Власти Китая изменили отношение к майнингу. Как отреагирует курс Bitcoin
Стоимость Bitcoin медленно растет в последние сутки, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $9393.
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Саратовские подростки расплачивались за провинности убийствами прохожих
РИА «Новости» опубликовало материал о таинственной банде сельских подростков, которая 50 лет назад целый год держала в страхе жителей Саратовской области.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста
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Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов
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Специалисты AnTuTu назвали самые мощные флагманские смартфоны
В отчетный период в десятке самых мощных устройств по версии AnTuTu оказались модели, оснащенные флагманским процессором Snapdragon 855+.
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