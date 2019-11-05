"Барселона" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы F, прошедшая во вторник в Барселоне, завершилась со счетом 0:0.

«Барселона» сыграла вничью с чешской «Славией» в матче Лиги чемпионов

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