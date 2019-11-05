Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Барселона» сыграла вничью с чешской «Славией» в матче Лиги чемпионов

"Барселона" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы F, прошедшая во вторник в Барселоне, завершилась со счетом 0:0.
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Новые достижения «Барселоны» в ЛЧ

Все про Спорт ру03:15

У «Барсы» худшая домашняя посещаемость в ЛЧ за 2 года – 67 тысяч зрителей на игре со «Славией»

Sports.ru01:43

Защитник «Славии»: «Возможность сыграть на „Камп Ноу“ похожа на исполнившуюся мечту»

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

Лига чемпионов: «Барселона» не смогла обыграть «Славию» на «Камп Ноу»

ODDS.ruвчера в 14:47

«Барселона» не проигрывает в ЛЧ на своем поле на протяжении 34 матчей. Это рекорд турнира

Sport24.ruвчера в 17:08

«Барселона» не справилась со «Славией»

LiveSport.ruвчера в 14:52

«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 14:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
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Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Футбол

«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

«Лейпциг» набирает 9 очков и продолжает возглавлять квартет G. Первый матч между командами завершился победой немецкой команды со счетом 2:1. В следующем туре группового этапа ЛЧ сине-бело-голубые встретятся с «Лионом» 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Матч ТВ вчера в 14:50
Футбол

Гвардиола обвинил СМИ в искажении его слов о форварде «Ливерпуля» Мане

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о симуляции форварда «Ливерпуля» Садио Мане.
Чемпионат 00:31
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика

Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
РЕН ТВ 02:35
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Армия и оружие

AP: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии, передаёт Associated Press со ссылкой на источники.
RT на русском 00:57
Футбол

Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско

Тульская пресса 04 ноября в 12:57
Происшествия

Российский пенсионер не смог попасть на прием к кардиологу и умер

Lenta.ru 02:45
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Газета.Ru 03:12
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Фигурное катание

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой

Чемпионат 04 ноября в 03:38
Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Культура

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Транспорт

Около 14 пассажирских поездов застряли в пути из-за непогоды

Напомним, что поезд «Ласточка» по направлению Петрозаводск-Санкт-Петербург прибыл на Ладожский вокзал спустя 13 часов вместо положенных 5 — в 6.48.
Карелинформ 00:25
Общество

Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Общество

Власти Китая изменили отношение к майнингу. Как отреагирует курс Bitcoin

Стоимость Bitcoin медленно растет в последние сутки, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $9393.
РБК 02:13
Происшествия

Саратовские подростки расплачивались за провинности убийствами прохожих

РИА «Новости» опубликовало материал о таинственной банде сельских подростков, которая 50 лет назад целый год держала в страхе жителей Саратовской области.
Регион 64 03:05
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
ТАСС 01:21
Спорт

Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.
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Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Гаджеты

Специалисты AnTuTu назвали самые мощные флагманские смартфоны

В отчетный период в десятке самых мощных устройств по версии AnTuTu оказались модели, оснащенные флагманским процессором Snapdragon 855+.
Astera вчера в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
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