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BFM.ruBFM.ruДемократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США

Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС. Сандерс он заявил, что не будет бороться за место единого кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.
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с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает
 CNN со ссылкой на штаб Сандерса.
Forbesвчера в 11:50

Подробнее о событии

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Интерфаксвчера в 11:42

Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США

РБКвчера в 13:24

Главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах приостанавливает кампанию. Фактически — это выход из борьбы

Фонтанка.Рувчера в 12:10

Американский сенатор Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Эхо Москвывчера в 19:12

Сандрес заявил, что его имя останется в бюллетенях на праймериз

РИА Новостивчера в 13:03

Берни Сандерс вышел из президентской гонки, но не оставил борьбу за власть

Коммерсантъвчера в 13:02

Байден призвал электорат Сандерса присоединиться для победы над Трампом

Газета.Ruвчера в 13:02
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Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa 07 апреля в 13:30
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ вчера в 11:47
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости вчера в 14:59
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию

7Дней.ру вчера в 13:00
Общество

В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса

Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 21:34
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Политика

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
Гаджеты

Финальную версию EMUI 10.1 получили Huawei P40 и P40 Pro

«Huawei» запустила распространение окончательной версии EMUI 10.1, которую получат смартфоны Huawei P40 и P40 Pro.
ГЛАС.RU вчера в 13:29
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Наука

В Индийском океане обнаружили 47-метровую сифонофору

В водах Индийского океана ученые в ходе экспедиции обнаружили 47-метровую сифонофору.
Pravda.Ru вчера в 13:17
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru вчера в 08:42
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском вчера в 11:13
Общество

Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Российская газета вчера в 09:33
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Общество

В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости вчера в 02:27
Общество

Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей

Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:20
Общество

В Омской области ввели режим ЧС

ИА Красная Весна вчера в 15:23
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Технологии

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera вчера в 04:05
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Армия и оружие

Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене

О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.
Известия вчера в 20:51
Армия и оружие

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия

На Украине уголовники избили двух полковников полиции

Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.
ИА Красная Весна вчера в 11:08
Здоровье

Минздрав призвал россиян не обращаться к врачу, если нет угрозы жизни

В ведомстве отметили, что россиянам следует перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме, если нет серьезной угрозы, в связи с распространением коронавируса и оказанием помощи больным этой инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 05:27
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