Коронавирус
BFM.ruДемократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США
Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС. Сандерс он заявил, что не будет бороться за место единого кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.
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с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает CNN со ссылкой на штаб Сандерса.Forbesвчера в 11:50
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Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
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В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса
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Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
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В Индийском океане обнаружили 47-метровую сифонофору
В водах Индийского океана ученые в ходе экспедиции обнаружили 47-метровую сифонофору.
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«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
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Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
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Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
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Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
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Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Общество
В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
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Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов
Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
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Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
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Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
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Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
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Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
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Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
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Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене
О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.
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Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году
Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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На Украине уголовники избили двух полковников полиции
Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.
Здоровье
Минздрав призвал россиян не обращаться к врачу, если нет угрозы жизни
В ведомстве отметили, что россиянам следует перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме, если нет серьезной угрозы, в связи с распространением коронавируса и оказанием помощи больным этой инфекцией.