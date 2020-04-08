с чего всё началось

Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС. Сандерс он заявил, что не будет бороться за место единого кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Политика На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Общество Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.

Транспорт Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».

Общество Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.

Общество Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.

Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Политика Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России» Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».

Армия и оружие Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.

Происшествия На Украине уголовники избили двух полковников полиции Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.