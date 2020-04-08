Коронавирус
ВедомостиДемократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс 8 апреля объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в президенты США от демократической партии. Теперь ее кандидатом на ноябрьских выборах станет бывший вице-президент Джозеф Байден.
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Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает CNN со ссылкой на штаб Сандерса.Forbes11:50
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Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
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При движении один из инструментов BepiColombo будет направлен на Луну для проверки устройства до его прибытия на Меркурий.
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Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Наука
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Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
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Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
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В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
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