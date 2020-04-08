Коронавирус

ВедомостиВедомостиДемократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс 8 апреля объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в президенты США от демократической партии. Теперь ее кандидатом на ноябрьских выборах станет бывший вице-президент Джозеф Байден.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает
 CNN со ссылкой на штаб Сандерса.
Forbes11:50

Подробнее о событии

Американский сенатор Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Эхо Москвы19:12

Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США

РБК13:24

Берни Сандерс вышел из президентской гонки, но не оставил борьбу за власть

Коммерсантъ13:02

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Интерфакс11:42

Сандрес заявил, что его имя останется в бюллетенях на праймериз

РИА Новости13:03

Главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах приостанавливает кампанию. Фактически — это выход из борьбы

Фонтанка.Ру12:10

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Газета.Ru13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:46
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру 14:04
Общество

Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Ведомости 18:58
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Игры

Observer System Redux выйдет на консолях нового поколения

Игромания.ру 10:06
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Здоровье

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM 13:42
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая

UfacityNews.ru 15:56
Здоровье

Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 млн человек.
РБК 17:21
Общество

Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска

Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.
РБК 14:32
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Футбол

«Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса

Футболисты и тренеры мадридского «Реала» согласились на сокращение зарплат на время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:47
Шоу-бизнес

Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников

Экспресс газета 06:42
Космос

Космический корабль по дороге к Меркурию передаст данные о Луне

При движении один из инструментов BepiColombo будет направлен на Луну для проверки устройства до его прибытия на Меркурий.
HotGeo вчера в 08:40
Здоровье

Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
АБН 09:40
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Наука

Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science вчера в 03:58
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews 18:01
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° вчера в 06:17
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт 17:59
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
REGNUM 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное