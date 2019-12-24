Политика

ТАССТАССДемократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
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Как сообщает
 телеканал Fox News, в Демократической партии США не исключают ситуации с вынесением действующему главе государства Дональду Трампуеще одного импичмента по новым обвинениям.
Московский Комсомолецвчера в 17:27

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Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Российская газетавчера в 17:53

Трамп обвинил демократов в намеренном затягивании дела об импичменте

НТВвчера в 00:20

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Трампу захотели предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Lenta.ruвчера в 17:23

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РИА Новостивчера в 17:01

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

ТАССвчера в 17:00

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

Известиявчера в 17:49
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