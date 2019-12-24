Политика

ИзвестияИзвестияДемократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря, со ссылкой на документ юридического комитета палаты представителей.
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Как сообщает
 телеканал Fox News, в Демократической партии США не исключают ситуации с вынесением действующему главе государства Дональду Трампуеще одного импичмента по новым обвинениям.
Московский Комсомолец17:27

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Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Российская газета17:53

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

ТАСС17:00

Трампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Газета.Ru17:44

Трампу захотели предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Lenta.ru17:23

Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу

РИА Новости17:01

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

Известия17:49

Удар «вашингтонского болота». Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональду Трампу

Санкт-Петербургские ведомости03:42
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