Политика
ИзвестияДемократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря, со ссылкой на документ юридического комитета палаты представителей.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал Fox News, в Демократической партии США не исключают ситуации с вынесением действующему главе государства Дональду Трампуеще одного импичмента по новым обвинениям.Московский Комсомолец17:27
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Удар «вашингтонского болота». Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональду Трампу
Санкт-Петербургские ведомости03:42
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Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк
Бизнес вумен Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко серьезно озадачены рождением ребенка. Супруги мечтают снова стать родителями.
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Общество
Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников
Фигурное катание
Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР
Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Происшествия
Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками
Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Общество
Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.