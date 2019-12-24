с чего всё началось

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря, со ссылкой на документ юридического комитета палаты представителей.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество Россияне назвали худшие подарки на Новый год Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.

Общество Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.

Политика Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.

Гаджеты Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.

Фигурное катание Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.

Единоборства Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.

Происшествия Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.

Политика Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Политика Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.

Политика Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Экономика Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.