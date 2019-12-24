с чего всё началось

Демократы в конгрессе США могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Политика В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста Запуск поездов В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Армия и оружие В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание НАТО войск в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.

Наука Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.