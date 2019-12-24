Политика
RT на русскомДемократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
Демократы в конгрессе США могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.
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Как сообщает телеканал Fox News, в Демократической партии США не исключают ситуации с вынесением действующему главе государства Дональду Трампуеще одного импичмента по новым обвинениям.Московский Комсомолец17:27
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Удар «вашингтонского болота». Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональду Трампу
Санкт-Петербургские ведомости03:42
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