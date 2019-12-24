Политика
ТАССДемократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал Fox News, в Демократической партии США не исключают ситуации с вынесением действующему главе государства Дональду Трампуеще одного импичмента по новым обвинениям.Московский Комсомолец17:27
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