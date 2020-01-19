Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
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Президент США Дональд Трамп категорически отрицает обвинения в свой адрес по делу об импичменте

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