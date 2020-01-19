Политика

РБКРБКДемократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте комитета по разведке.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Юристы Трампа назвали процедуру импичмента нарушением конституции

Известия18:20

Юристы Трампа нашли виновных во вмешательстве в выборы США

Вести.Ru17:56

Трамп опроверг обвинения по обеим статьям в рамках импичмента

РБК18:11

Белый дом опубликовал ответ стороны защиты на вызов в Сенат по процедуре импичмента Трампа

ТАСС18:32

Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы США

Коммерсантъ17:26

Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы

Российская газета17:40

Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту

РИА Новости18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение

Bimru.ru 09:06
Футбол

Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Lenta.ru 17:30
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru вчера в 10:13
Происшествия

Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу

В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Петербургский дневник 13:23
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Экономика

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Коммерсантъ 16 января в 17:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах 1,5 миллиона в сутки

По информации издания, Собчак для отдыха выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном, джакузи на свежем воздухе, водной горкой, сауной, тренажёрным залом и винным погребом.
Газета Кемерова вчера в 14:28
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 16 января в 18:39
Армия и оружие

Американские войска с применением оружия остановили российский военный патруль. Видео

Американские военные, под угрозой применения оружия, остановили российский военный патруль.
Avia.pro 17:38
Здоровье

Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 09:47
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Здоровье

В Хабаровском крае разработали программу развития здравоохранения

Проект программы развития первичного звена здравоохранения для Хабаровского края разработали в краевом минздраве, 16 января сообщает официальный сайт регионального правительства.
Красная весна 16 января в 08:31
Политика

В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию

Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.
РИА Новости 12:48
Политика

Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу Кутузова

Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами в Петербурге пообещал решить вопрос с документальным оформлением могилы полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе, которое необходимо для проведения реставрации.
Московский Комсомолец 11:15
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Общество

Disney решила переименовать киностудию 20th Century Fox

Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox и Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
Телеканал RTVI вчера в 19:17
Здоровье

Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».
Ореанда-Новости 16 января в 04:29
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Футбол

Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом

Спорт-Экспресс 17:35
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science вчера в 04:24
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал вчера в 18:22
Технологии

Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium

Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Piter.tv 16 января в 06:44
Финансы

Эксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей

Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
REGNUM 16 января в 17:06
Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное