Политика
РБКДемократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте комитета по разведке.
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Футбол
Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Происшествия
Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу
В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Экономика
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах 1,5 миллиона в сутки
По информации издания, Собчак для отдыха выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном, джакузи на свежем воздухе, водной горкой, сауной, тренажёрным залом и винным погребом.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Армия и оружие
Американские войска с применением оружия остановили российский военный патруль. Видео
Американские военные, под угрозой применения оружия, остановили российский военный патруль.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Здоровье
В Хабаровском крае разработали программу развития здравоохранения
Проект программы развития первичного звена здравоохранения для Хабаровского края разработали в краевом минздраве, 16 января сообщает официальный сайт регионального правительства.
Политика
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Политика
Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу Кутузова
Президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами в Петербурге пообещал решить вопрос с документальным оформлением могилы полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе, которое необходимо для проведения реставрации.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Disney решила переименовать киностудию 20th Century Fox
Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox и Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
Здоровье
Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Футбол
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Технологии
Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium
Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.