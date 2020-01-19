Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе. Ранее представители Демократической партии США передали в сенат подробное обоснование импичмента Трампа.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
В документе (.pdf
) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.
Коммерсантъ18:57

Подробнее о событии

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

RT на русском18:51

Белым дом и демократы уточнили официальные позиции по импичменту Трампу

Коммерсантъ18:57

Демократы объяснили импичмент Трампу неопровержимостью доказательств его вины

ТАСС18:41

Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы

Российская газета17:40

Трамп опроверг обвинения по обеим статьям в рамках импичмента

РБК18:11

Трамп отказался признать обвинения по делу об импичменте

Lenta.ru18:54

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

РИА Новости18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Lenta.ru 13:30
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Политика

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
ТАСС 18:09
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
ТАСС вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:35
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС 17:26
Биатлон

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
ТАСС Спорт 09:37
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК 14:27
Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
Политика

Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы

МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Московский Комсомолец 04:49
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах 1,5 миллиона в сутки

По информации издания, Собчак для отдыха выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном, джакузи на свежем воздухе, водной горкой, сауной, тренажёрным залом и винным погребом.
Газета Кемерова вчера в 14:28
Футбол

Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»

Sports.ru 15:57
Гаджеты

Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд дешевизны

Дни24 05:18
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Кино

Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»

News.ru вчера в 11:04
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

Сообщается, что в США одна из компаний-стартапов вот-вот запустит в продажу новый вид аккумуляторов - графеновые.
Уфимские Заметки 05:01
Общество

Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
РИА Новости 12:53
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК вчера в 10:55
Политика

Порошенко рассказал, при каком условии явится на допрос в ГБР

Ранее ГБР опубликовало на своем сайте повестку на допросы для Порошенко, которые назначены на 21 и 24 января.
Украина.ру 10:32
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Происшествия

В Самаре локализовали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 13:03
Политика

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
РИА Новости 09:42
Авто

Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется

Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
АвтоВзгляд 16 января в 04:38
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Девятнадцатого января Русская церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель).
РИА Новости 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное