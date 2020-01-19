с чего всё началось

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе. Ранее представители Демократической партии США передали в сенат подробное обоснование импичмента Трампа.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Политика Зеленский не принял отставку Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.

Технологии WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Общество Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.

Музыка Эминем без анонса выпустил новый альбом Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Политика Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.