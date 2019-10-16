Политика

КоммерсантъКоммерсантъДемократы откладывают голосование по импичменту Трампа

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.
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