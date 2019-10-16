Политика
КоммерсантъДемократы откладывают голосование по импичменту Трампа
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.
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Палата представителей конгресса США пока не планирует проводить голосование по импичменту Трампа
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Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
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Конгрессмен Габбард обвинила политиков и СМИ США в последствиях операции Турции в Сирии
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В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
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