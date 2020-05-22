Политика

Lenta.ruLenta.ruОт Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.
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От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Lenta.ru16:58

Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новости16:56

Американские конгрессмены недовольны отправкой аппаратов ИВЛ в Россию

РЕН ТВ15:28

Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Интерфакс16:00

Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Газета.Ru15:40

Демократы потребовали от Дональда Трампа обосновать решение помочь России медицинским оборудованием

Эхо Москвы15:31

Демократы раскритиковали решение Трампа отправить аппараты ИВЛ в Россию

ТАСС16:05
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
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Москва начинает первый этап смягчения ограничений

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Происшествия

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В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
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Политика

Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия 20 мая в 18:02
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Здоровье

Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом

Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:04
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Происшествия

В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей

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Авто

Lada Xray может покинуть модельную линейку АвтоВАЗа

Сразу стоит отметить, что официальной информации о предстоящем снятии с производства Lada XRay пока не поступало.
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Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
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Наука

Создана новая технология производства лекарства без побочных эффектов

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Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

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Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане

Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
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США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
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