Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.

От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

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