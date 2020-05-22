Политика
ИзвестияДемократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
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Демократы требуют от Трампа объяснений по поводу отправки аппаратов ИВЛ в Россию
Московский Комсомолец16:24
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Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
RT на русском 19:47
Здоровье
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 20:24
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Экономика
ЦБ допустил улучшение условий кредитных каникул по автокредитам
Банк России допустил, что условия для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам могут расшириться.
Российская газета 07:42
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings 09:48
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Футбол
Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию
По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
Спорт-Экспресс вчера в 14:59
Космос
Какими будут последствия начавшегося солнечного минимума
Солнечный цикл длится одиннадцать лет, в один из периодов цикла термоядерные процессы, происходящие внутри и на поверхности звезды, становятся менее активными и в это время на Солнце наблюдается меньше вспышек и пятен.
Территория новостей 20 мая в 05:37
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 21:53
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru 22:20
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
Футбол
В сеть слили новую форму «Ман Сити» – с листьями или огурцами. Этот древний орнамент, который любили Битлз и братья Галлахеры
Если бы не коронавирус, сезон в большинстве чемпионатов уже бы закончился: мы бы узнали чемпионов, футболисты отправились бы в отпуск, а клубы начали потихоньку представлять новую форму на следующий сезон.
Sports.ru 08:56
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
МР7.ру 08:48
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Подмосковье ужесточили масочный режим
Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
Здоровье
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru 21:34
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной
СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru вчера в 05:35
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ вчера в 11:16