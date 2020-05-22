Политика

ИзвестияИзвестияДемократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию

Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
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Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Интерфакс16:00

Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новости16:56

Демократы требуют от Трампа объяснений по поводу отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Московский Комсомолец16:24

Демократы раскритиковали решение Трампа отправить аппараты ИВЛ в Россию

ТАСС16:05

От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Lenta.ru16:58

Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Газета.Ru15:40

Демократы потребовали от Дональда Трампа обосновать решение помочь России медицинским оборудованием

Эхо Москвы15:31
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SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9

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Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

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Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
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В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
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ЦБ допустил улучшение условий кредитных каникул по автокредитам

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Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
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Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

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Общество

В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

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Здоровье

Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
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Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме

Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
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По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
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Космос

Какими будут последствия начавшегося солнечного минимума

Солнечный цикл длится одиннадцать лет, в один из периодов цикла термоядерные процессы, происходящие внутри и на поверхности звезды, становятся менее активными и в это время на Солнце наблюдается меньше вспышек и пятен.
Территория новостей 20 мая в 05:37
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Гаджеты

В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

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Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

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Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

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РБК 21:53
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Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
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В сеть слили новую форму «Ман Сити» – с листьями или огурцами. Этот древний орнамент, который любили Битлз и братья Галлахеры

Если бы не коронавирус, сезон в большинстве чемпионатов уже бы закончился: мы бы узнали чемпионов, футболисты отправились бы в отпуск, а клубы начали потихоньку представлять новую форму на следующий сезон.
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В WhatsApp появится новая функция

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Гаджеты

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На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
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Политика

Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
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Общество

В Подмосковье ужесточили масочный режим

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
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Здоровье

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной

СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
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Киберспорт

Выход шутера Valorant состоится 2 июня

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