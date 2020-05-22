Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.

Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию

Здоровье Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 1

Происшествия В Иркутске пропали четыре ребёнка Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет. 1

Игры Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 69

Общество В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. 34

Футбол Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.

Космос Какими будут последствия начавшегося солнечного минимума Солнечный цикл длится одиннадцать лет, в один из периодов цикла термоядерные процессы, происходящие внутри и на поверхности звезды, становятся менее активными и в это время на Солнце наблюдается меньше вспышек и пятен. 1

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 197

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.

Единоборства Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат". 1

Общество В Подмосковье ужесточили масочный режим Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе. 33

Общество Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 136