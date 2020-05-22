Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.

Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию

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