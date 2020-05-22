Политика
ИА Красная ВеснаДемократы потребовали у Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в РФ
Напомним, в ходе состоявшейся 8 мая телефонной беседы Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер предложил оказать России помощь с аппаратами ИВЛ. Первая партия в 50 штук уже прибыла в Москву 21 мая.
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с чего всё началось
Как пишет The Hill со ссылкой на письмо парламентариев, председатели комитетов возмутились, что «поставка ИВЛ в РФ была осуществлена тогда, когда США еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса».Московский Комсомолецвчера в 16:24
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Демократы требуют от Трампа объяснений по поводу отправки аппаратов ИВЛ в Россию
Московский Комсомолецвчера в 16:24
Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию
Интерфаксвчера в 16:00
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Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Афиша Daily вчера в 07:57
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной для здоровья
Пользу для здоровья человека добавленных к еде специй доказали ученые Университета штата Пенсильвания.
iReactor вчера в 08:51
Наука
Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде
Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform 21 мая в 06:58
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Евросоюз призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).
Коммерсантъ вчера в 21:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС вчера в 18:58
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Наука
От ишемии защищает оливковое масло
Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 21 мая в 17:00
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Политика
Небензя заявил, что Украина сама виновата в потере Крыма
Украине некого винить в потере Крыма, кроме себя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Народные новости вчера в 02:21
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru вчера в 11:47
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолёта в Пакистане
Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 13:26 — REGNUM В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
REGNUM вчера в 06:26
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Технологии
Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс
Российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний "Калашников", разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:21
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Омские вахтовики устроили бунт в «коронавирусном» госпитале
В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:27
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02