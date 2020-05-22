с чего всё началось

Напомним, в ходе состоявшейся 8 мая телефонной беседы Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер предложил оказать России помощь с аппаратами ИВЛ. Первая партия в 50 штук уже прибыла в Москву 21 мая.

Демократы потребовали у Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в РФ

Наука Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих. 9

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 241

Политика Евросоюз призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).

Общество Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448). 1

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 675

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 60

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью. 79

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 95

Наука От ишемии защищает оливковое масло Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион. 8

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 71

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 249

Технологии Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс Российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний "Калашников", разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, передает ТАСС. 91

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 24