с чего всё началось

Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.

Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Политика Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России «Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС. 19

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,3K

Энергетика Цены на нефть начали снижение после периода роста В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. 45

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 923

Происшествия Из обсерватора в Перми выписаны 62 вахтовика из Якутии 22 мая закончился двухнедельный карантин для 62 вахтовиков из Якутии. Коронавирусной инфекции у них выявлено не было.

Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 1

Общество Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.

Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 449

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 311

Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 125

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 259

Общество Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30