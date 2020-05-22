с чего всё началось

Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.

Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Общество Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом. 1

Общество В Подмосковье отменен пропускной режим С 23 мая в Подмосковье отменяется пропускной режим. Об этом в своем Instagram заявил глава региона Андрей Воробьев. 1,7K

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 285

Общество Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну С 8 июня Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну, сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател. 1

Здоровье Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 2

Общество МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности МЧС направило в правительство предложения по ужесточению уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании травы. 1

Общество На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года. 35

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 102

Общество В Нью-Йорке разрешили собираться группами по 10 человек Ранее власти штаты разрешили гражданам собираться группами до 10 человек только для проведения религиозных мероприятий.

Происшествия В Иркутске пропали четыре ребёнка Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет. 5

Кино Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры» Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 22:03 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью журналистам дал понять, что создатели картины «Мир Юрского периода 3» вовсе не собираются делать её концом франшизы.

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 55

Теннис Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта 22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.

Космос SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9 Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. 27

Политика Трамп отдал три своих зарплаты на разработку лекарств от коронавируса Макинэни рассказала, что Трамп пожертвует свою зарплату за первый квартал этого года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактки коронавируса. 2

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 18