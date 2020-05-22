Политика
Газета.RuДемократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
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с чего всё началось
Как пишет The Hill со ссылкой на письмо парламентариев, председатели комитетов возмутились, что «поставка ИВЛ в РФ была осуществлена тогда, когда США еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса».Московский Комсомолецвчера в 16:24
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Демократы требуют от Трампа объяснений по поводу отправки аппаратов ИВЛ в Россию
Московский Комсомолецвчера в 16:24
Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию
Интерфаксвчера в 16:00
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru 21 мая в 17:15
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
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В Подмосковье отменен пропускной режим
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В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
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Коммерсантъ вчера в 13:59
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РБК вчера в 20:24
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Общество
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Коммерсантъ вчера в 22:20
Общество
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Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском вчера в 04:47
Политика
Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
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Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1 595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1 595.
RT на русском вчера в 22:40
Общество
В Нью-Йорке разрешили собираться группами по 10 человек
Ранее власти штаты разрешили гражданам собираться группами до 10 человек только для проведения религиозных мероприятий.
Московский Комсомолец вчера в 23:43
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM вчера в 22:29
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Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 22:03 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью журналистам дал понять, что создатели картины «Мир Юрского периода 3» вовсе не собираются делать её концом франшизы.
REGNUM вчера в 15:03
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
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Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru вчера в 07:40
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SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
Политика
Белорусский эксперт сказал, какую политику должен занять Минск в отношениях с Польшей и Балтией
Белоруссия пытается заниматься экономической прагматикой и снижать в элитах и обществах Польши и стран Прибалтики градус конфликтности по отношению к Минску и Москве.
Украина.ру вчера в 23:35
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета вчера в 10:28
Общество
Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию
Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования.
Эхо Москвы вчера в 05:04
Политика
Трамп отдал три своих зарплаты на разработку лекарств от коронавируса
Макинэни рассказала, что Трамп пожертвует свою зарплату за первый квартал этого года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактки коронавируса.
Neva.Today вчера в 15:59
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
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ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ вчера в 09:33
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Общество
В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя
В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя.
Piter.tv вчера в 05:29
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини
Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
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