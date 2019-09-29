Политика

РИА НовостиРИА НовостиДемократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
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American politician serving as the U.S. Representative for California's SAFESUBST: congressional district since 2001. He is a member of the Democratic Party. Schiff's district, numbered as the 27th from 2001 to 2003 and as the 29th from 2003 and 2013, has always been centered in the San Gabriel Valley east of Los Angeles, including Pasadena, Glendale and his hometown of Burbank.
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