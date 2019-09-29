Политика
РИА НовостиДемократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Происшествия
Актриса Бочкарева опровергла данные о задержании с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее якобы задержали с наркотиками.
Московский Комсомолец вчера в 10:07
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Футбол
Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков выступил с критикой в адрес футболиста «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.
Sport24.ru вчера в 16:51
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
Телепрограмма 00:41
Происшествия
Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок
На испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.
RT на русском 10:49
Политика
В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения
В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.
RT на русском 08:05
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины
"Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.
РИА Новости 12:17
Политика
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru 06:47
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра
Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Политика
Депутаты бундестага призвали к снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали ослаблять санкции против России, сообщает телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 04:21