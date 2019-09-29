Политика

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Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
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с чего всё началось
«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — сказал он в эфире NBC
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