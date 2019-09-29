с чего всё началось

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

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Политика Зеленского раскритиковали за неуважение к украинским евреям Глава Объединения иудейских религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх критически высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского.

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