Политика
РИА НовостиДемократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
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Председатель комитета разведки Палаты представителей США Адам Шифф заявил в эфире телеканала NBC, что Конгресс намерен добиться расшифровки телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а также другими государственными лидерами.Коммерсантъ12:59
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