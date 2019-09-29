с чего всё началось

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

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Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

Общество Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Футбол «Милан» показал худший старт за 81 год Итальчнский "Милан" проиграл четыре из первых шести матчей в национальном чемпионате, такого с клубом не случалось с сезона-1938/39.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Кино Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Происшествия Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.

Гаджеты Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.

Единоборства Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.

Политика Умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков — первый и единственный президент Крыма — умер в возрасте 73 лет.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Происшествия В России потушили все лесные пожары Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Космос Российская частная компания хочет разработать дешевый космический корабль Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.

Фигурное катание Анжелика Сидорова прыгнула выше головы Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.

Происшествия В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».