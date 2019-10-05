Политика
РИА НовостиДемократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильские военные зарегистрировали пуск двух ракет из сектора Газа, которые не достигли территории еврейского государства.
Московский Комсомолец 20:48
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 11:21
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Транспорт
Крымской железной дороге передали новые электровозы и тепловозы
«Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.
REGNUM 11:43
Политика
В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
Lenta.ru 20:39
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Lenta.ru 10:59
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Культура
Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru 04:47
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Театры
Пост худрука театра «Ленком» займет Марк Варшавер
Художественным руководителем московского театра «Ленком» станет его директор Марк Варшавер, сообщает сайт kulturomania.ru.
Интермонитор.ру 21:07
Политика
Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты
Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv 03:05
Происшествия
Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.
Известия 21:08
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Происшествия
В США задержали пришедшую в школу с заряженным оружием ученицу
Американская полиция задержала ученицу школы города Хантингтон-Парк, которая пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием.
RT на русском 21:17
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Российская газета 13:11
Музыка
Россию на премии MTV представит украинская певица Maruv
Реальное время 17:31