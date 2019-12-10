Политика
ИзвестияТрампу предъявят обвинения в рамках импичмента
Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter.Газета.Ru12:59
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Париже на полях саммита в нормандском формате с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов
Владимир Путин высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агентства насчет российских спортсменов.
Футбол
Наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
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Минпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за нового ГОСТа
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
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Разработан метод спасения осетра от браконьеров
Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.
Политика
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РФ, в отличие от США, выдает визы для американцев без задержек. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Опубликованы топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие новогодние подарки могут стать самым худшими в жизни близких и коллег.
Авто
АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva
Как сообщается на сайте АвтоВАЗа, он выкупит у американской стороны 50% акций совместного предприятия.
Здоровье
Специалисты Центра лазерной флебологии проведут контроль пролеченных пациентов в Южно-Сахалинске
14-15 декабря специалистами из Центра лазерной флебологии (Владивосток) будет проведен контроль уже пролеченных пациентов, а также прием первичных пациентов.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Футбол
Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Футбол
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Футбол
Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.