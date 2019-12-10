Политика

ИзвестияИзвестияТрампу предъявят обвинения в рамках импичмента

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter
.
Газета.Ru12:59

Подробнее о событии

Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа

RT на русском13:11

Демократы намерены предъявить Трампу обвинения по двум статьям

РИА Новости09:33

Дональд Трамп назвал смехотворным обвинительное заключении в рамках процедуры импичмента

Эхо Москвы13:00

Трамп назвал обвинительное заключение по импичменту смехотворным

ТАСС10:41

Трамп назвал «смехотворными» обвинения по делу об импичменте

Газета.Ru12:59

Демократы выдвинули два обвинения Трампу в рамках импичмента

Московский Комсомолец10:08

Трампу предъявят обвинения в рамках импичмента

Известиявчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Экономика

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости 10:28
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ 15:47
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Париже на полях саммита в нормандском формате с российским лидером Владимиром Путиным.
МонаВиста 13:27
Общество

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России.
Lenta.ru 17:47
Игры

Видео: Capcom представила ремейк Resident Evil 3

REGNUM 11:48
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов

Владимир Путин высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агентства насчет российских спортсменов.
Алтапресс вчера в 21:26
Футбол

Наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.
Газета.Ru 14:26
Происшествия

Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Уфе

REGNUM 15:29
Футбол

ЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Sport.ru 05:30
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Газета.Ru 16:40
Авто

Минпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за нового ГОСТа

SpeedMe вчера в 22:05
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

ИА Республика 04:57
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Известия 12:03
Технологии

Разработан метод спасения осетра от браконьеров

Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.
Evo-rus.com 14:34
Политика

Россия выдает визы американцам без задержек, заявил Лавров

РФ, в отличие от США, выдает визы для американцев без задержек. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика Сегодня 16:20
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Общество

Опубликованы топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие новогодние подарки могут стать самым худшими в жизни близких и коллег.
Вечерние Челны 07:46
Авто

АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva

Как сообщается на сайте АвтоВАЗа, он выкупит у американской стороны 50% акций совместного предприятия.
Московский Комсомолец вчера в 10:09
Здоровье

Специалисты Центра лазерной флебологии проведут контроль пролеченных пациентов в Южно-Сахалинске

14-15 декабря специалистами из Центра лазерной флебологии (Владивосток) будет проведен контроль уже пролеченных пациентов, а также прием первичных пациентов.
Сахалин.Инфо 18:45
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Эхо Москвы 15:01
Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 18:31
Шоу-бизнес

Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
OAnews 07:39
Космос

На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить

На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Millionaire.ru 08 декабря в 08:57
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Футбол

Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Чемпионат 18:18
Футбол

Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Спорт-Экспресс 17:30
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Футбол

Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное