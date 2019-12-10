с чего всё началось

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа. В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

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