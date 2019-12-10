Политика
Взгляд.руВ Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа. В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter.Газета.Ru12:59
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Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Один из документов предполагает запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан, во втором указано, что при взыскании с заработной платы всегда должен оставаться прожиточный минимум.
Общество
Москва заняла 52 место в сотне самых комфортных городов России
В рейтинге ста самых комфортных и доступных для жизни российских городов Москва заняла только 52 место, сообщили 10 декабря составители из Института территориального развития «Урбаника».
Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Политика
Трамп оценил встречу с Лавровым
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Армия и оружие
В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Космос
Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию
Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Наука
Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя
Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
Здоровье
Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине
Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Баскетбол
РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Наука
У супербактерии нашли «ахиллесову пяту»
В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» в игре с «Коламбусом»
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы
Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Происшествия
В Шерегеше погиб сноубордист из Новокузнецка
По сообщению Сибдепо со ссылкой на пресс-службу СУ СКР КО, 33-летний новокузнечанин катался по "пухляку" на необорудованной трассе, потерял равновесие и упал, в результате провалился в сугроб с головой и не смог выбраться.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.