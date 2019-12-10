Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа. В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.
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Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter
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Газета.Ru12:59

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Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа

RT на русском13:11

Демократы намерены предъявить Трампу обвинения по двум статьям

РИА Новости09:33

Дональд Трамп назвал смехотворным обвинительное заключении в рамках процедуры импичмента

Эхо Москвы13:00

Трамп назвал обвинительное заключение по импичменту смехотворным

ТАСС10:41

Трамп назвал «смехотворными» обвинения по делу об импичменте

Газета.Ru12:59

Демократы выдвинули два обвинения Трампу в рамках импичмента

Московский Комсомолец10:08

У Трампа получилось?

Вести.Финанс02:40
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Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Один из документов предполагает запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан, во втором указано, что при взыскании с заработной платы всегда должен оставаться прожиточный минимум.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:46
Общество

Москва заняла 52 место в сотне самых комфортных городов России

В рейтинге ста самых комфортных и доступных для жизни российских городов Москва заняла только 52 место, сообщили 10 декабря составители из Института территориального развития «Урбаника».
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Футбол

Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов

По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
RT на русском 17:26
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Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 08 декабря в 10:13
Политика

Трамп оценил встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 18:45
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК 11:59
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Гаджеты

Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android

Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Инфорос 05:18
Армия и оружие

В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон

RT на русском 19:37
Армия и оружие

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
REGNUM 20:04
Космос

Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию

Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 02:49
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Наука

Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя

Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
Вести.Ru 06:47
Здоровье

Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
EastRussia 20:16
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo 07:07
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия 11:26
Баскетбол

РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России

В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Чемпионат 04:15
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Российская газета вчера в 19:26
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
РИА Новости 18:43
Наука

У супербактерии нашли «ахиллесову пяту»

В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.
Индикатор 11:15
Политика

Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Lenta.ru 13:03
Хоккей

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» в игре с «Коламбусом»

ProstoProSport вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
iReactor вчера в 14:23
Экономика

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интерфакс 03:11
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Происшествия

В Шерегеше погиб сноубордист из Новокузнецка

По сообщению Сибдепо со ссылкой на пресс-службу СУ СКР КО, 33-летний новокузнечанин катался по "пухляку" на необорудованной трассе, потерял равновесие и упал, в результате провалился в сугроб с головой и не смог выбраться.
КузПресс 08:16
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
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