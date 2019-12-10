Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу, сообщает Reuters.

Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

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