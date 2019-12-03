Политика
RT на русскомДемократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
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с чего всё началось
Спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликовал доклад по результатам слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.Новая газета15:05
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