Политика

РИА НовостиРИА НовостиДемократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
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В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа

РИА Новости19:17

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

Российская газета16:02

Трампу грозят тюремным сроком за запугивание свидетелей

News.ru15:30

В Белом доме ответили на доклад демократов по импичменту Трампа

Lenta.ru16:44

Доклад по импичменту Трампа направлен в юридический комитет Палаты представителей

ТАСС19:37

Белый дом назвал бездоказательными обвинения демократов по импичменту

РБК15:19

Белый дом заявил об отсутствии доказательств противоправных действий Трампа

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