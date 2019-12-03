Политика

РИА НовостиРИА НовостиДемократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
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с чего всё началось
Спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликовал доклад
 по результатам слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.
Новая газета15:05

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Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

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Белый дом заявил об отсутствии доказательств противоправных действий Трампа

Интерфакс17:48

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ТАСС16:05

Белый дом назвал бездоказательными обвинения демократов по импичменту

РБК15:19

Трампа обвинили во вмешательстве Украины в будущие выборы в США

Lenta.ru14:52

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

РИА Новости14:42

Трампу грозят тюремным сроком за запугивание свидетелей

News.ru15:30
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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

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В ООН рассказали о долге США в $491 млн

Официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик рассказал о том, сколько США задолжали организации.
Газета.Ru 13:38
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Происшествия

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Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
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На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

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Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»

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СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

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В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

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