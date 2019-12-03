Политика
РИА НовостиДемократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
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с чего всё началось
Спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликовал доклад по результатам слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.Новая газета15:05
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Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
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На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
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