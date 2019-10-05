Политика
Российская газетаДемократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине. В заявлении подчеркивается, что запрос направлен в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Технологии
Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»
Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами
Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.
Суть событий вчера в 06:06
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Хоккей
Бурдасов подписал контракт со СКА
LiveSport.ru 04:45
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.
RT на русском 04:12
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Футбол
Тальяфико отказался от перехода в «Атлетико» ради «Аякса»
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико признался, что отказался от перехода в мадридский «Атлетико» минувшим летом.
Чемпионат 03:50
Наука
Британцы разработают собственную термоядерную электростанцию
Великобритания приступит к проектированию термоядерной электростанции на основе компактного сферического токамака.
N+1 вчера в 12:04
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, а бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, утверждает Счетная палата, которая обнаружила предполагаемое нарушение при проверке порядка таможенного контроля при декларировании товаров в 2016–2018 годах.
РБК 03:00
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
17 сентября представители ВВС Бельгии заявили о перехвате над Балтийским морем двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их Су-27 и опубликовали несколько фотографий российских самолетов.
РБК вчера в 13:08
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Культура
Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской
Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor вчера в 14:29
Общество
Липецкая фабрика Порошенко в шести исках оспорила НДС на 1 млрд рублей
Руководство липецкой фабрики «Рошен» подало шесть исков, в которых оспаривает начисление ей НДС на сумму около 1 млрд рублей, сообщил адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.
Взгляд.ру вчера в 21:59
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 03 октября в 09:44
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Salt Mag вчера в 09:50
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Рамблер вчера в 11:26
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 03 октября в 06:03
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Политика
В Грузии вызвали на допрос журналиста, который оскорбил Путина
Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Znak.com 00:25
Кино
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр 04:21