Политика

Российская газетаРоссийская газетаДемократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине. В заявлении подчеркивается, что запрос направлен в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.
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У Белого дома запросили документы по расследованию в рамках импичмента

РБК19:50

Демократы конгресса США потребовали от Пенса предоставить документы по Украине

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Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома

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Reuters: демократы запросили у администрации Трампа документы по расследованию импичмента

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Палата представителей США запросила у Белого дома документы по Украине

RT на русском19:45

Демократы США запросили у Пенса документы по Украине

Газета.Ru16:17

В США от вице-президента потребовали предоставить документы по Украине

РЕН ТВ16:10
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