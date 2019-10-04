Политика
Lenta.ruДемократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление Конгрессмены дали администрации президента срок до 18 октября.
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Футбол
Когда играют «Ливерпуль» — «Лестер Сити», где смотреть и какой прогноз
Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити».
Транспорт
В тематическом поезде появились схемы метро с линиями МЦД
Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
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Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Экономика
Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
Армия и оружие
Китай на пути к собственной версии финской войны
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Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года
Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Здоровье
Врач объяснил, когда реально открывается «второе дыхание»
По словам врача-реабилитолога Александра Сибилева, термин "второе дыхание" имеет под собой реальное физиологичное объяснение, а потому оправдан.
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Футбол
ФК «Уфа» примет грозненский «Ахмат»
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Кино
Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»
Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Общество
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
Общество