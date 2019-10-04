Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

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