Политика
ИнтерфаксДемонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
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Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут привлечены к ответственности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 08:04
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnik08:46
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Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Экономика
Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет
Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Узница СБУ Дарья Мастикашева оказалась на воле в результате обмена
Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, была освобождена в результате обмена между Киевом и республиками Донбасса.
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Происшествия
Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае
Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Редакция портала «Колёса.ру» на базе шпионских фотоснимков нового седана Mercedes-Benz S-Class подготовила рендерные фотоснимки готовящейся новинки.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Происшествия
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Гаджеты
Xiaomi Mi MIX 3 и Samsung Galaxy Note 9 получили Android 10
Xiaomi обновила несколько своих устройств до стабильной операционной системы Android 10.
Общество
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Здоровье
Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите
Космос
На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые «часы»
Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Политика
Президент Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин призвал россиян объединиться для дальнейшего процветания страны. Отдельно президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.