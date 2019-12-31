Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДемонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
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Дональд Трамп
Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут привлечены к ответственности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 08:04
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал
 президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.
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