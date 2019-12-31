с чего всё началось

Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут привлечены к ответственности.

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.

Политика В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.