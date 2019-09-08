Политика
РидусДемонстранты в Гонконге попросили помощи у США
В Гонконге участники протестных акций в воскресенье, 8 сентября, прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина, пишет газета South China Morning Post.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:33, Вашингтон
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Политика
Председатель УИК № 1627 опроверг информацию о вбросе бюллетеней
Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ выяснил, что информация о вбросах бюллетеней на УИК № 1627 оказалась фейком.
Невские Новости 09:11
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Единоборства
Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян.
Вести.Ru 10:23
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края
После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье
Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Журналистская правда 02:45
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Происшествия
В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера
Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
Известия 05:34
Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Армия и оружие
Американский конгрессмен обвинил военных в сокрытии сведений об НЛО
ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
Ореанда-Новости 08:18
Происшествия
Мусульманин захотел убить ставшую порноактрисой дочь и попал в тюрьму
Двоих мужчин родом из Афганистана, проживающих в Великобритании, арестовали из-за того, что они планировали убийство дочери одного из них, ставшей порноактрисой.
Lenta.ru 08:05
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
ТАСС 03:37
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
Известия 09:11
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06