В Гонконге участники протестных акций в воскресенье, 8 сентября, прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина, пишет газета South China Morning Post.

Демонстранты в Гонконге попросили помощи у США

Политика Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.

Политика Председатель УИК № 1627 опроверг информацию о вбросе бюллетеней Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ выяснил, что информация о вбросах бюллетеней на УИК № 1627 оказалась фейком.

Политика В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов "Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.

Единоборства Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Политика ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.

Происшествия На объекте Роскосмоса задержали 14 человек В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.

Армия и оружие В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Политика Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23% Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

Происшествия В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Футбол «Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Армия и оружие Американский конгрессмен обвинил военных в сокрытии сведений об НЛО ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Происшествия Мусульманин захотел убить ставшую порноактрисой дочь и попал в тюрьму Двоих мужчин родом из Афганистана, проживающих в Великобритании, арестовали из-за того, что они планировали убийство дочери одного из них, ставшей порноактрисой.

Общество Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса» Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Политика Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.