В Гонконге участники протестных акций в воскресенье, 8 сентября, прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина, пишет газета South China Morning Post.

Демонстранты в Гонконге попросили помощи у США

Политика Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.

Политика Шумков лидирует на выборах главы Курганской области Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в создании «зоны безопасности» для террористов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в намерении создать зону безопасности на севере Сирии "для террористов".

Политика Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35% Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Политика В Башкирии проголосовало более 25 процентов избирателей По данным территориальных комиссий по состоянию на 12 часов дня в Башкирии проголосовало 25,07 процента от числа включенных в списки избирателей (на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,3 процента, на досрочных выборах президента РБ 14 сентября 2014 года -24,2 процента).

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Политика Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса» На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Космос В центре Млечного Пути нашли новую звезду Специалисты в области астрономии сообщили, что им удалось найти новую звезду главной последовательности – самую быструю из когда-либо обнаруженных в Млечном Пути.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.

Политика Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Происшествия В Москве ребенок обварился горячим супом и умер В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.

Теннис «Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Единоборства Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.