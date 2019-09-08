Политика

РидусРидусДемонстранты в Гонконге попросили помощи у США

В Гонконге участники протестных акций в воскресенье, 8 сентября, прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина, пишет газета South China Morning Post.
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В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов

ТАСС03:52

Протестующие в Гонконге собираются прийти сегодня к консульству США

Эхо Москвы03:00

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

Интерфакс05:29

Демонстранты в Гонконге призвали США обеспечить соблюдение их прав

RT на русском04:15

Протестующие в Гонконге пришли к консульству США и поют американский гимн

РИА Новости05:51

Демонстранты в Гонконге попросили помощи у властей США

РЕН ТВ07:17

Протестующие в Гонконге попросили помощи у США

REGNUM04:14
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Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС 06:38
Политика

Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 11:52
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в создании «зоны безопасности» для террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в намерении создать зону безопасности на севере Сирии "для террористов".
РЕН ТВ 11:28
Политика

Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%

Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 11:49
Политика

В Башкирии проголосовало более 25 процентов избирателей

По данным территориальных комиссий по состоянию на 12 часов дня в Башкирии проголосовало 25,07 процента от числа включенных в списки избирателей (на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,3 процента, на досрочных выборах президента РБ 14 сентября 2014 года -24,2 процента).
Газета Республика Башкортостан 04:41
Политика

В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова.
Pravda.Ru 06:39
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика

Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»

На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Космос

В центре Млечного Пути нашли новую звезду

Специалисты в области астрономии сообщили, что им удалось найти новую звезду главной последовательности – самую быструю из когда-либо обнаруженных в Млечном Пути.
Rusargument 05:23
Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

На Сахалине открылись избирательные участки

Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

В Волгоградской области проголосовало более 5% избирателей

Коммерсантъ Саратов 03:33
Единоборства

Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал

Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Происшествия

Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

Газета.Ru 09:10
Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Политика

В Абхазии признали состоявшимися выборы главы государства

Pravda.Ru 10:16
Теннис

«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open

В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Единоборства

Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.
Live24 02:40
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Huawei готова отказаться от технологий ARM

На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
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