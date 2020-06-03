Один офицер столичной полиции, прижатый разгоряченной толпой к зданию на Даунинг-стрит, получил удар кулаком в лицо - этот момент попал в кадр фоторепортера AFP. Кроме того, демонстранты попытались перелезть через ограду резиденции премьер-министра.

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