Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Газета.Ru11:50
Lenta.ru

В Минске протестующие начали строить баррикады

Lenta.ru11:36
Известия

Протестующие начали постройку баррикад в Минске

Известия11:08
Вести.Ru

Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Вести.Ru11:01
URA.Ru

Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

URA.Ru10:37
РЕН ТВ

Протестующие в центре Минска начали возводить баррикады

РЕН ТВ10:31
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфакс10:29

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
21

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
539

В AMD назначили дебют процессоров архитектуры Zen 3 на 8 октября

Выпуск процессоров архитектуры Zen 3 состоится по графику, несмотря на слухи о том, что компания намерена отложить его до будущего года, а оставшееся время использовать для того, чтобы получить максимальную прибыль с продаж процессоров нынешнего поколения Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.
Computerworld Россия10 сентября в 09:36
14

Силовики в Минске стреляли в воздух перед 100 тысячами протестующих

Если раньше протестующие ходили в основном по тротуарам, останавливаясь перед светофорами, и снимали обувь вставая на скамейки, то сегодня, как сообщают очевидцы, люди заняли тротуары и проезжую часть, перекрыв движение по ряду проспектов и улиц.
Новые Известия11:37

Найден способный полностью вылечить от ВИЧ препарат

В ходе исследования была предпринята попытка определить, есть ли на рынке одобренный FDA препарат или молекула, которые могут преодолеть Nef, восстановить функционирование MHC-I и позволить собственной иммунной системе организма, в частности клеткам, известным как цитотоксические Т-лимфоциты, распознавать ВИЧ. -инфицированные клетки и уничтожить их.
РИА ОмскПресс02:06
1