Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

URA.Ruвчера в 10:37
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Газета.Ruвчера в 11:50
Lenta.ru

В Минске протестующие начали строить баррикады

Lenta.ruвчера в 11:36
Вести.Ru

Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Вести.Ruвчера в 11:01
RT на русском

СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

RT на русскомвчера в 12:33
РЕН ТВ

Протестующие в центре Минска начали возводить баррикады

РЕН ТВвчера в 10:31
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфаксвчера в 10:29

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края
Интерфакс18:56
116

Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице.
Lenta.ru20:02
3

Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
58

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
116

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
487

Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
342

За сутки в Алтайском крае 62 человека заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 28 пациентов, зарегистрировано 2 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:23
1K