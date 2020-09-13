Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части
Смотрите также
В Сочи открылся 31-й кинофестиваль «Кинотавр»
Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США
Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
В Иране казнили борца, участвовавшего в протестах против властей
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
Части женского расчлененного тела нашли в Ленинградской области
Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея
Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после 6 лет брака
На «женском марше» в Минске задержали более 30 протестующих
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
Силовики применили водомет против протестующих в Бресте
Десять БТР с военными прибыли к резиденции Лукашенко в Минске
В Минске полиция начала задержания на акциях протеста
Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко
Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
Подробнее о событии